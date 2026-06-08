現在放送中のフジテレビ系ドラマ、『銀河の一票』は、政界を追い出された星野茉莉（演：黒木華）が、政治素人の元スナックママ月岡あかり（演：野呂佳代）をスカウトし、都知事選に挑むというストーリーである。【表】月額でこんなに…市議会議員月額報酬表（人口規模別）にわかに脚光を浴びた「素人が選挙に立候補」という大胆行動。先日公開の記事ドラマ『銀河の一票』のように「素人が政治家」は全然ありうる！市議会議員
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