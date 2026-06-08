元タレント・田代まさしさん（69）が8日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し、あの超大物バンドと“ほぼ同期”だと明かす場面があった。「シャネルズ」時代の話題になると、田代さんは「ヤマハがやっている『EastWest』っていうコンテストがあって、そこに名だたる人たちがいっぱい出ていて。サザン（オールスターズ）も出ていた」と、77年にあった大会を懐かしむ。まだデビュ