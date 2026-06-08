熊本県八代市議会は8日、新庁舎建設をめぐり、6000万円を受け取ったとして、あっせん収賄などの疑いで逮捕された成松由紀夫市議に対する辞職勧告決議を可決しました。 決議案では、「一連の事件は、市政に対する市民の信頼を完全に失墜させ、断じて容認できるものではなく、政治的・道義的責任は明白」として、賛成多数で可決されました。 決議に法的拘束力はありませんが、成松市議への辞職勧告決議はこれで3回目です。