小泉進次郎防衛相小泉進次郎防衛相はインドネシアの首都ジャカルタを12日にも訪問し、シャフリィ国防相と会談する調整に入った。海上自衛隊「あさぎり型」護衛艦のインドネシア軍への輸出を具体化するため協議するとみられる。プラボウォ大統領への表敬も調整しており、13日に帰国する予定。国会日程を踏まえ近く最終判断する。複数の関係者が8日、明らかにした。日本は海洋進出を強める中国をにらみ、シーレーン（海上交通路