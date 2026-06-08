東京シティ競馬（TCK）は6月8日、大井競馬場L-WINGスタンド3階指定席エリアをリニューアルし、新指定席「ウイングシート」の営業を開始した。全350席のウイングシートは、全席がシングルシート仕様。各席にはUSBポートとコンセントが設置されており、スマートフォンやタブレットを活用する現代の観戦スタイルに対応した設備が整えられている。 近年の競馬観戦では、レース映像やオッズの確認、馬券購入、SNSでの情報発信など