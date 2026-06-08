韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「고육지책（コユクジチェク）」の意味は？「고육지책（コユクジチェク）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、困難な状況を乗り切るため「策」を講じる、という意味の四字熟語です。「고육지책（コユクジチェク）」はどういう意味なのでしょうか。正解を