読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲の良いゼミの友人と平和に過ごしていた主人公。しかし、あるSNS投稿をきっかけに、信じていた友情が少しずつ崩れてしまって…？仲良しだったゼミ友だちとの再会大学で同じゼミに所属していた私は、特に仲の良い友だちがいました。授業終わりに一緒にご飯に行ったり、悩みを相談しあったりと、「この子にはなんでも話せる」と思えるほど親しい関係だったのです。そんなある日、2