ポルトガル生まれのボタニカルビューティーブランド「Benamôr（ベナモール）」から、新コレクション「ALECRIM（アレクリン）」が登場しました。ポルトガルで古くから親しまれているハーブ・ローズマリーに着想を得たシリーズは、爽やかな香りと植物由来のうるおいを兼ね備えたボディケアアイテムが魅力。毎日のセルフケア時間を心地よく彩る注目の新作をご紹介します♡ ロ&