神戸の秋葉忠宏コーチ（50）がJ2磐田監督に就任することが8日、決定的となった。複数の関係者によると、この日までに受諾する旨を磐田側に通達したという。昨季までJ1清水を指揮した熱血漢で、今季から神戸コーチに就任。試合前の情熱的なミーティングや明るいキャラクターで百年構想リーグ優勝に貢献した。契約があと1年残っているミヒャエル・スキッベ監督は来季も指揮を執ることが既定路線。7日には「来季もJリーグ、天皇