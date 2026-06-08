息子の死から9年余り。学校側の対応に不信感を募らせ「無念を晴らしたい」との思いで闘ってきた両親は、主張の一部のみを認めた8日の長崎地裁判決を複雑な気持ちで受け止めた。母親（54）は記者会見で「事実は認めるけれども、違法とまでは認められない。それが重くのしかかっている」と思いを吐露した。遺影を抱えて裁判所に入った母親。法廷では静かに目を閉じて聞き入った。判決は、学校側が取り組みを講じて生徒の心情把握