ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に藤堂高虎役で出演する俳優・佳久創（かく・そう、３５歳）が６日、ＮＨＫ「土スタ」に生出演。父親が元中日の名投手という事実に加え、双子の兄までサプライズ登場し、ＳＮＳ上が沸いた。１８５センチの佳久は明治大学ラグビー部で、社会人（トヨタ）にも進んだ有望株だった。しかし社会人２年目で「ヒザを大きくケガ」をし、引退。俳優の道に進んだ。父親は台湾出身で中日で活躍した投手、郭