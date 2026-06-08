名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・SKE48の野村実代さん（23）のデビュー10周年を記念した1st写真集「美しい方程式」（撮影：下田直樹、税込3300円、発行：KADOKAWA）が6月15日にリリース。表紙や先行カット、帯コメントが公開されました。これまでグラビア活動をほとんど行ってこなかった野村さんにとって、初の本格的な写真集です。【写真】ポニーテールがかわいい！ビーチで振り向く野村実代さん野村さんは13歳で201