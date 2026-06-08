「インサイト」が3度目の復活！ホンダ「インサイト」の歴史は「復活の歴史」。そういっても過言ではないでしょう。だって、新しいインサイトの登場によって、“3度目の復活”を果たしたのですから。2026年4月17日に発売された4代目となる新型インサイトの大きなトピックは、「車名こそ同じだけど、今までとは全く違うクルマ」だということ。これまでのインサイトとはまったく繋がりを感じさせない、EV（電気自動車）のSUVにな