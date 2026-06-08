結婚は「好き」という気持ちだけで続けられるでしょうか？実際に暮らしはじめると、さまざまな価値観の違いが見えてくるのかもしれません。エピソード1：＜突然届いた結婚式の招待＞「今さら？！」疎遠だった友人の本音とはサトコ（仮名）さんのもとに、高校時代の友人・ミツハ（仮名）さんから「結婚式にきてほしい」と連絡がきて驚きました。卒業後は疎遠で、自分の結婚式の招待には返事すらもらえなかった過去があったからで