私はセイラ。夫のコウタロウ、娘（4歳）、息子（2歳）の4人で暮らしています。私たちが住んでいるアパートは義実家の敷地内にあります。ただ義母が合鍵を使って勝手にわが家に出入りすることには困っていました。そんなある日、家族が全員感染症にかかり、私自身も39度の高熱が出てしまいます。義母には「くれぐれも家に入ってこないでください」と伝えたのですが……。私が止めるのも聞かず、義母はわが家のためにバタバタと動き