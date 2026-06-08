2022年8月、新潟市民病院で職員から洗髪の介助を受けようと仰向けになった入院患者の当時70代女性が、腰の骨を折る事故がありました。新潟市は女性患者と和解金約400万円で和解したと発表しました。 新潟市民病院によりますと、当時70代の女性は2022年8月、職員から洗髪介助を受けようと洗髪用チェアに座って仰向けになったところ、下半身の重さで体が反り、腰の骨を折りました。 その後の病院側の調査で、使用した洗髪用チェア