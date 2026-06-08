スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが６日放送のラジオ、ＪＦＮ系列「ＦｒｏｍＡｔｈｌｅｔｅ」に出演。最近の１週間を振り返り「最近、和歌山に行ってたじゃないですか？結構見てくれたっていう人いたんですけど、騙されたんです。騙されちゃったんだよね」と話した。高木は６日放送のＴＢＳ系「ニンゲン観察モニタリング」に出演。フィギュアスケート女子の村上佳菜子さんとダブルスを組んで卓