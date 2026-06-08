善意でやっていることが、なぜかちょっとモヤっとする展開になってきましたよね。材料費500円は良いとして、今度は子どもの写真をSNSに投稿したいと言い出した真希子さん。頼んでいないのに作られて、さらに写真まで…と思ったママたちの気持ちは想像に難くないです。真希子さん本人はまったく悪気がないのが、またなんとも言えないところで…この先どうなるのでしょうか？>>【まんが】勝手に作って押し付けるママ友(ウーマンエキ