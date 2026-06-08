公職選挙法違反の罪に問われている岐阜県本巣市議の裁判で、検察は罰金40万円を求刑しました。 【写真を見る】有権者に“菓子折り” 公職選挙法違反の罪 検察は罰金40万円求刑 ｢善意でしたことが、どうして悪になるのか｣ 岐阜･本巣市議は無罪主張 起訴状などによりますと、本巣市議会議員の鍔本規之被告（77）は選挙前の去年9月に、支援者6人と共謀し近隣の有権者28人に「選挙にかかる迷惑料」との名目で、約6万円相当の菓子折り