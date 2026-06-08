「国民会議」のテーマの食料品の消費減税をめぐり、経団連の筒井会長は仮に減税を実施する場合でも「代替財源の明確化が大前提だ」と述べた上で、2年に限った実施とするよう政府に求めました。飲料や食料品の消費減税をめぐっては「国民会議」で議論が続く一方、政府内では税率を1％に引き下げ、来年4月から実施する案が有力となっています。これについて、経団連の筒井会長は次のように述べました。経団連筒井義信 会長「