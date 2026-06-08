ライジングゼファー福岡は6月8日、神戸ストークスから野溝利一を獲得したことを発表した。2026－27シーズンにおける新規選手契約を結んだ野溝は、B2優勝を果たした神戸を離れ、新天地でプロ3年目のシーズンを迎える。 長野県出身で現在23歳の野溝は、160センチ69キロのポイントガード。山梨学院大学在学中の2024－25シーズンに特別指定選手として神戸へ加入し、今シ}