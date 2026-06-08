6月9日（現地時間8日、日付は以下同）、ニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズによる「NBAファイナル2026」の第3戦が開催される。ニックスが1973年以来となるNBA制覇へあと2勝に迫るなか、現地メディア『The Athletic』はエースであるジェイレン・ブランソンを巡る評価の変化について取り上げている。 NBAでは長らく、「優勝するにはサイズのあるポイントガードが必要なのか」