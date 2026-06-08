7月18日14時から8時間にわたって生放送される音楽特番『音楽の日2026』（TBS）の、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：GENERATIONS、THE RAMPAGEら登場『音楽の日』猛者揃いのダンス企画で期待したい“LDH魂”） 今回発表された出演アーティストは、＝LOVE、櫻坂46、HANA、FRUITS ZIPPERら計10組だ。 今年の『音楽の日』番組テーマは『こえる。きこえる。』。今年は東日本大震災から15年。