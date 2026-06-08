音楽ストリーミングサービス「AWA」にて、ファンの応援行動をもとに順位が決まる新企画「ダンス＆ボーカルランキング」の5月度の結果が発表された。 （関連：【画像あり】AWA「ダンス&ボーカルランキング」5月のトップ10） 4月より開始した本ランキングは、AWA内での楽曲再生、プレイリスト、ラウンジ、コメントといった行動を総合的に集計し、ダンス＆ボーカルアーティストのラン