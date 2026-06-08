連日、目撃が相次いでいるクマ。農家が大切に育てた高級フルーツにも、その手が伸びてきています。 【写真を見る】大切に育てた"赤い宝石"にもクマの脅威が...相次いでさくらんぼがクマに食い荒らされる畑の監視カメラにはクマの姿も（山形・村山市） 山形県村山市では、きのうからきょうにかけて、さくらんぼをクマに食い荒らされる被害が相次いで確認されています。 市や警察によりますと、きのう村山市湯野沢のさく