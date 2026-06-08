国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』開催ウィークの一環として行われるスペシャルライブ『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE-Shibuya Sound Scramble 2026-』が東京・渋谷の3会場で6月11日に開催される。アジア各地のアーティストが集結する本イベントに先駆け、かりゆし58・前川真悟（Ba／沖縄）、四星球・北島康雄（Vo／徳島）、PompadollS・五十嵐五十（Vo、Gu／東京）、WinningShot・YEOWON