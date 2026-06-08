家づくりナビゲーターのたっちゃんが、YouTubeチャンネル「家づくりナビゲーター たっちゃんねる」で「【注文住宅】「入金を急かす会社は要注意」保証をつける前に知るべき、本当に安全な住宅会社の選び方」と題した動画を公開した。昨今増加する住宅会社の倒産リスクを背景に、「住宅完成保証制度」の限界と、後悔しないための安全な住宅会社の見抜き方を解説している。 動画ではまず、原材料費の高騰