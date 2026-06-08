2026年6月8日、韓国メディア・韓国経済は、韓流ブームを背景に外国人観光客が急増し、ソウルのホテル業界が過去最高レベルの好況を迎えていると報じた。記事によると、今年1〜4月にソウルで新たに開業した宿泊施設は99カ所で、前年同期の19カ所から5倍以上に増加した。すでに昨年1年間の開業数101カ所に迫る勢いだという。この背景には訪韓外国人の急増がある。今年1〜3月に韓国を訪れた外国人観光客は約476万人となり、第1四半期