ピッチに別れを告げました。熊本県立荒尾高校、現在の岱志高校出身で、ラグビー元日本代表の流大(ながれ・ゆたか)選手が、現役最後の試合に臨みました。試合後、口にしたのは「感謝」です。ラグビー元日本代表で、東京サントリーサンゴリアスの㉑流大選手。6日に行われた現役最後の試合は、ベンチスタートとなりました。流選手は、2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップでは