◇女子ゴルフマイナビ・ネクストヒロイン・ツアー第8戦PIMレディース・トーナメント（2026年6月8日神奈川県箱根湖畔GC＝6230ヤード、パー72）18ホールで争われ、園田結莉亜（24）が7バーディー、1ボギーの6アンダー66をマークし、ツアー初優勝を飾った。17番、18番の連続バーディーで混戦を抜け出した園田は「最後は連続バーディーじゃないと勝てないと思った。待ちに待った初優勝なのでうれしい」と笑顔を見せた。