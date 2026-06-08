核ごみなどの最終処分費用見積額の推移原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）などの最終処分費用の見積額が2025年度に約4兆7千億円となり、15年前から1兆円以上増えたことが8日、経済産業省の試算で分かった。人件費や物価の上昇が主な要因という。費用は既に電気料金の一部に組み込まれており、処分地が決まらないまま消費者の負担が膨らむ恐れがある。核のごみとは、使用済み核燃料の再処理で出る廃液を固めたガラス固化体