タレントのほしのあき（49）が8日、自身のインスタグラムを更新し、高校の同級生で“恩人”の50歳の誕生日を祝福した。ほしのは「HAPPY BIRTHDAYSHIHO」と書き始め「出会って33年！わたしが在学してた高校に志保が編入して来た日、学校中が可愛い子が入ってきた！！って大騒ぎになったんだよ〜！」とつづり、モデルのSHIHOとの現在と昔の2ショットを投稿。「帰り道が同じで、一緒に帰ったり登校する様になって仲良くなって