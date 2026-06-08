公園で暮らしていたところを保護され、あたたかなお家に迎えられた三毛猫『ミケちゃん』。彼女の朝は、やることがたくさんあるそうで……。 ミケちゃんの朝のひとときを捉えた動画は、3万再生を突破するとともに、「お利口さんですね」「なんていい子なの」との反響が殺到しています。 【動画：朝起きてお水を飲む三毛猫→窓辺に移動すると……尊すぎる『朝のルーティン』】 保健所収容目前で家族を手に入れた三毛猫