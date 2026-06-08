あなたが寝ている間に猫がしていること4つ 人が眠ったあとの静かな家の中で、猫たちは活動を始めます。もともと猫は夜明け前や夕方に活発になる習性があり、特に深夜から早朝は、活発に動きやすい時間帯です。 ここでは、飼い主が寝ている間にやっている代表的な行動を紹介します。 1.家の中のパトロール 猫には「薄明薄暮性」という薄暗い時間帯に活動が活発になる習性があります。そのため、真夜中か