お尻をフリフリさせながら進む、猫ちゃんたちの姿が注目を集めています。話題の動画の再生回数は49万回を超え「最後の方に右側通る、人一倍足音大きい子が好きです」「階段降りる時みんなしっぽが上がるんですね」「歩き方が可愛すぎてたまんない」といったコメントが集まっています。 【動画：『一斉に階段を降りる猫たち』を後ろから見守った結果…たまらなく可愛い光景】 お尻をフリフリ！階段を降りる可愛い後ろ姿 Ins