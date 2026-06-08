元テレビ東京の森香澄アナウンサー(30)が8日、自身のインスタグラムを更新。ミューズを務めるランジェリーブランド「PEACH JOHN」のコラボ商品紹介とともに、美しいスタイルを披露している。 【写真】そんな瞳で見つめて…ぎゅっと抱きしめられた「猫になりたい」 「PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品ができました数量限定で発売です！」とボディークリームを紹介して、「ハニーブロッ