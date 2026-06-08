“るたん”の愛称で親しまれるグラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜がこのほど、SPA!デジタル写真集 「るたんと甘い世界へ」(扶桑社)の発売を記念して誌面カットを公開した。 【写真】メルヘンの世界で描く美しい曲線の後ろ姿 撮影のテーマは、セクシー赤ずきんちゃん‼ お花がいっぱいの花柄ビキニに包まれたマシュマロボディが表紙カットには採用された。また、赤ずきんちゃんをイメージした、おとぎ話の