「ソフトウェア開発者として働いている」と聞くと、学生時代は成績優秀であり大学で真面目にITを学んだ人物を想像するかもしれませんが、中には壮絶な人生を歩んできた人もいます。14歳の頃に日本では覚せい剤に指定されているアンフェタミン中毒となり、薬物売買の罪で刑務所に入った経歴があるというソフトウェア開発者のギャビン・レイ氏が、自身の人生について語っています。Building from Zero After Addiction, Prison, and