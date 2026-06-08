乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、初めて海外で体験したサウナで撮影された、とろんとした表情が魅力的なカットが公開された。【写真】金川紗耶、海外初のサウナでとろん！水着姿の先行カット“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれた