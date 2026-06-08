TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第８話ドラマ考察 晴子のセリフでラスボス確定した２つのシーン！ 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」を公開した。動画では、同ドラマの第8話の展開を振り返り、井川遥演じる足利晴子が物語の黒幕であるという考察を展開している。 トケル氏は冒頭、「晴子こそがこの物語のラスボスではないか」