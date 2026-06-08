モデルでタレントのマギー（３４）の抜群スタイルに絶賛の声が寄せられている。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｂｅｓｔｗａｙｔｏｓｐｅｎｄｔｈｅｗｅｅｋｅｎｄ自然の中へ、クイックチャージ！」と記したマギー。水着姿で寝転び、本を読むスラリとした姿は８頭身ほどに見える。この投稿にフォロワーからは「スタイル最高」「映画のワンシーンのようにステキな過ごし方だね」「神スタイル」「デジ