TBS系列で放送される毎年恒例の音楽特番『音楽の日』が、7月18日午後2時から8時間にわたって生放送される。このたび、第1弾となる出演アーティスト10組が発表された。【写真】美しすぎる！TBS江藤愛アナ“新しいプロフィール画像”今回発表されたのは、INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組。ほか出演アーティストやスペシャル企画の続報