日清シスコは、ロングセラーブランド「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、人気作品「パペットスンスン」とコラボレーションした「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を22日から実施する。対象商品を購入して応募した人の中から抽選で320人に、オリジナルデザインの折りたたみテーブルをプレゼントする。【写真】ココナッツサブレを持ったスンスン…かわいすぎる限定パッケージ「ココナッツサブレ」は196