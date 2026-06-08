ラッパー、シンガー・ソングライター、音楽プロデューサーとして活動している、ちゃんみなさん（27）が、一定期間療養することを発表しました。【映像】ちゃんみな、公式サイトにて発表された内容8日に更新された公式サイトで、「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されました。診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期