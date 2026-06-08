アパートに火をつけ、男女3人を殺害したなどの罪に問われている男は、初公判で起訴内容を認めました。 【写真を見る】アパートに放火… 男女3人を殺害したなどの罪 愛知･弥富市の男(64)初公判 起訴内容認める 検察側｢たばこの不始末に見せかけて殺害しようとした｣ 起訴状などによりますと、弥富市の無職・佐藤忍被告（64）は2024年1月、弥富市平島町の2階建てアパートに火をつけ、男女3人を殺害するなどした