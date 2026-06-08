元「欅坂46」のメンバーで、俳優や歌手として活動している平手友梨奈（24）の最新動画が公開され、多くの反響が寄せられている。【映像】平手友梨奈のタトゥーが見える姿や笑顔の近影2026年2月、俳優の神尾楓珠（27）との結婚を発表した平手。これまで自身のInstagramで青髪のツインテールや金髪ロングヘア、タトゥーが見える激変ショットも公開し、「えっ？ちょ待って。てちってタトゥーしてんの？」「金髪てち、本当に透明感