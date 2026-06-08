名古屋で女性がひき逃げされて死亡した事件。逮捕された男が、「ぶつかった瞬間は気付かなかった」と話していることが分かりました。 【写真を見る】名古屋･中区で死亡ひき逃げ 21歳男を送検 ｢ぶつかった瞬間は気付かず…｣ 横断歩道を渡っていた29歳女性を200メートル引きずったか きょう送検されたのは、愛知県大治町の会社員・⻆田啓容疑者21歳です。 警察によりますと、⻆田容疑者は6月7日午前1時半ごろ、