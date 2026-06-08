夏の大型音楽特番、TBS系「音楽の日2026」（7月18日午後2時から8時間生放送）の出演アーティスト第1弾が8日、発表された。この日解禁されたのはINI、＝LOVE、EBiDAN、＆TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monsterの10組。東日本大震災から15年の今年は「こえる。きこえる。」をテーマに、心を震わせる名曲を披露する。総合司会は同局の安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが務める。