県は、総額698億円の一般会計補正予算案を発表しました。 3月に就任した平田知事の政策が反映された初の予算で、子どもや若者の挑戦を支援する30億円の基金創設などの新規事業が盛り込まれました。 （平田知事） 「公約の実現は、単に予算を計上したから実現ではない。実現していくための今回の予算は、第一歩。これによって結果を出していくことが大事」 このほか、中東情勢に伴う物価高騰への対策について、国の方針を踏