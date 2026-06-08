石川県加賀市の歯科医院で女性患者の体を触ったなどとして、58歳の院長の男が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、加賀市小菅波町の歯科医院の院長で、金沢市大桑2丁目に住む58歳の男です。警察によりますと、院長の男は6月5日、歯科医院内で県内に住む30代女性患者の体を触るなどした疑いが持たれています。院長の男は診察中にわいせつな行為をしたとみられていて、6月6日に女性が警察